Казгидромет будет сообщать о загрязнении воздуха

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

С 1 января доступен прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) на ближайшие сутки по 21 населенному пункту Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Список населенных пунктов, в которых ведется прогнозирование НМУ: Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Актау, Аксу, Аксай, Балхаш, Экибастуз, Жанаозен, Караганда, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Тараз, Темиртау, Усть-Каменогорск, Уральск, Шымкент, п. Новая Бухтарма.

Фото: yvision.kz.