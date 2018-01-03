ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар по изменениям в ГК и ГПК 2016-2017 гг

Казахстанское законодательство - система, подверженная частым изменениям. Успеваете ли вы отслеживать все нововведения? Перестраиваете ли своевременно свою деятельность? Надеемся, что вы ответили утвердительно.

А чтобы упростить вашу работу в этом направлении, мы решили провести бесплатный вебинар, на котором разберем, что изменилось в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве за последние 2 года.

12 января 2018 года в 10:00 часов по времени Астаны смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Актуальные изменения в Гражданский кодекс РК и Гражданский процессуальный кодекс РК 2016-2017 года».

На вебинаре рассмотрим изменения законодательства, касающиеся вопросов обязательного социального медицинского страхования, жилищного строительства, улучшения условий для предпринимательской деятельности, проблем занятости населения, платежных систем, арбитража и другие.

Мы специально выделим 30 минут времени вебинара, чтобы ответить на ваши вопросы по заявленной теме.

Вебинар проведет доктор юридических наук, бизнес-тренер Амангельды Айжан.

Для участия в вебинаре можно зарегистрироваться здесь.

Также вы можете задать свой вопрос ведущей.

Фото: kodeks-advocate.kz.