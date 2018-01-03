Выпускница решила продать девственность на аукционе

Она решилась на это после того, как разочаровалась в своем женихе и порвала с ним отношения.

Выпускница религиозной школы 23-летняя Бейли Гибсон из американского города Сакраменто, штат Калифорния, продает свою девственность на аукционе. Она решилась на это после того, как разочаровалась в своем женихе и порвала с ним отношения, пишет Mirror.

Гибсон рассказывает, что с самого детства ей позволялось смотреть по телевизору только религиозные передачи. В 16 лет ее отдали в закрытую христианскую школу, где запрещали общаться с мужчинами.

После окончания учебного заведения Гибсон познакомилась с парнем и мечтала отдаться ему только после свадьбы. Но тот не дождался заключения брака и переспал с бывшей подругой.

Свою девственность девушка выставила на специальном аукционе. Его владелец говорит, что за невинность можно выручить много денег. Так, совсем недавно он продал невинность 20-летней девицы за 400 тысяч долларов. половину этой суммы он забрал себе.

Летом 2017 года суд в Финляндии приговорил мужчину к 14 месяцам лишения свободы условно за покупку невинности 16-летней жительницы города Тампере. За девственность девушка получила 200 евро.

В апреле стало известно, что суд в Новосибирске постановил выплатить 29-летней девушке компенсацию в размере 45 тысяч рублей за потерю девственности во время осмотра у неопытного гинеколога.

Источник: Lenta.ru