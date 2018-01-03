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Изменение цен на продовольственные товары в декабре 2017 года

 

Цены на продовольственные товары в декабре 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. выросли на 6,5%. Цены на кондитерские изделия повысились на 10,7%, алкогольные напитки - на 10,3%, молочные продукты - на 9,3%, рыбу и морепродукты - на 8,6%, фрукты и овощи - на 8,4%, булочные и мучные изделия - на 7,4%, кофе, чай и какао - на 6,2%, хлеб - на 2,8%, макаронные изделия - на 2,1%, муку - на 1,8%, а на сахар - снизились на 19,5%, крупы - на 15,1%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,4%. Уровень цен на говядину стал выше на 15,3%, баранину - на 14,1%, конину - на 9,8%, свинину - на 9,3%, колбасные изделия - на 7,3%, мясо птицы - на 5,8%.

 

Средние цены на основные продовольственные товары

в Республике Казахстан в декабре 2017 года

 

Цены в тенге за килограмм

Средние цены в декабре 2016 г.

средние

минимальные

максимальные

разрыв, раз

город

цена

город

цена

Мука пшеничная первого сорта

122

Павлодар

82

Алматы

162

2,0

118

Хлеб пшеничный из муки первого сорта

125

Тараз

Шымкент

100

Актау

156

1,6

122

Вермишель

257

Тараз

206

Актау

387

1,9

252

Рис

291

Кызылорда

207

Астана

405

2,0

293

Крупа манная

215

Павлодар

174

Атырау

325

1,9

211

Крупа гречневая

316

Актобе

245

Астана

405

1,7

444

Говядина лопаточно-грудная часть

1 452

Петропавловск

1 303

Астана

1 660

1,3

1 245

Масло сливочное

1 926

Павлодар

1 602

Актау

2 958

1,8

1 716

Масло подсолнечное, литр

401

Караганда

331

Актау

456

1,4

447

Молоко сырое, литр

195

Кокшетау

Павлодар

120

Алматы

252

2,1

178

Яйца, десяток

251

Петропавловск

193

Алматы

320

1,7

300

Картофель

117

Павлодар

89

Актау

141

1,6

90

Яблоки

385

Тараз

295

Усть - Каменогорск

488

1,7

331

Капуста белокочанная

78

Караганда

54

Актау

129

2,4

82

Сахар-песок

202

Караганда

172

Талдыкорган

229

1,3

253

Чай

2 923

Актобе

2 362

Алматы

3 366

1,4

2 816

 

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.

 

 

3 января 2018, 11:35
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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