Изменение цен на продовольственные товары в декабре 2017 года
Цены на продовольственные товары в декабре 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. выросли на 6,5%. Цены на кондитерские изделия повысились на 10,7%, алкогольные напитки - на 10,3%, молочные продукты - на 9,3%, рыбу и морепродукты - на 8,6%, фрукты и овощи - на 8,4%, булочные и мучные изделия - на 7,4%, кофе, чай и какао - на 6,2%, хлеб - на 2,8%, макаронные изделия - на 2,1%, муку - на 1,8%, а на сахар - снизились на 19,5%, крупы - на 15,1%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,4%. Уровень цен на говядину стал выше на 15,3%, баранину - на 14,1%, конину - на 9,8%, свинину - на 9,3%, колбасные изделия - на 7,3%, мясо птицы - на 5,8%.
|
Средние цены на основные продовольственные товары
в Республике Казахстан в декабре 2017 года
|
|
Цены в тенге за килограмм
|
Средние цены в декабре 2016 г.
|
средние
|
минимальные
|
максимальные
|
разрыв, раз
|
город
|
цена
|
город
|
цена
|
Мука пшеничная первого сорта
|
122
|
Павлодар
|
82
|
Алматы
|
162
|
2,0
|
118
|
Хлеб пшеничный из муки первого сорта
|
125
|
Тараз
Шымкент
|
100
|
Актау
|
156
|
1,6
|
122
|
Вермишель
|
257
|
Тараз
|
206
|
Актау
|
387
|
1,9
|
252
|
Рис
|
291
|
Кызылорда
|
207
|
Астана
|
405
|
2,0
|
293
|
Крупа манная
|
215
|
Павлодар
|
174
|
Атырау
|
325
|
1,9
|
211
|
Крупа гречневая
|
316
|
Актобе
|
245
|
Астана
|
405
|
1,7
|
444
|
Говядина лопаточно-грудная часть
|
1 452
|
Петропавловск
|
1 303
|
Астана
|
1 660
|
1,3
|
1 245
|
Масло сливочное
|
1 926
|
Павлодар
|
1 602
|
Актау
|
2 958
|
1,8
|
1 716
|
Масло подсолнечное, литр
|
401
|
Караганда
|
331
|
Актау
|
456
|
1,4
|
447
|
Молоко сырое, литр
|
195
|
Кокшетау
Павлодар
|
120
|
Алматы
|
252
|
2,1
|
178
|
Яйца, десяток
|
251
|
Петропавловск
|
193
|
Алматы
|
320
|
1,7
|
300
|
Картофель
|
117
|
Павлодар
|
89
|
Актау
|
141
|
1,6
|
90
|
Яблоки
|
385
|
Тараз
|
295
|
Усть - Каменогорск
|
488
|
1,7
|
331
|
Капуста белокочанная
|
78
|
Караганда
|
54
|
Актау
|
129
|
2,4
|
82
|
Сахар-песок
|
202
|
Караганда
|
172
|
Талдыкорган
|
229
|
1,3
|
253
|
Чай
|
2 923
|
Актобе
|
2 362
|
Алматы
|
3 366
|
1,4
|
2 816
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
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