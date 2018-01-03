Изменение цен на продовольственные товары в декабре 2017 года

Цены на продовольственные товары в декабре 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. выросли на 6,5%. Цены на кондитерские изделия повысились на 10,7%, алкогольные напитки - на 10,3%, молочные продукты - на 9,3%, рыбу и морепродукты - на 8,6%, фрукты и овощи - на 8,4%, булочные и мучные изделия - на 7,4%, кофе, чай и какао - на 6,2%, хлеб - на 2,8%, макаронные изделия - на 2,1%, муку - на 1,8%, а на сахар - снизились на 19,5%, крупы - на 15,1%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,4%. Уровень цен на говядину стал выше на 15,3%, баранину - на 14,1%, конину - на 9,8%, свинину - на 9,3%, колбасные изделия - на 7,3%, мясо птицы - на 5,8%.

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в декабре 2017 года Цены в тенге за килограмм Средние цены в декабре 2016 г. средние минимальные максимальные разрыв, раз город цена город цена Мука пшеничная первого сорта 122 Павлодар 82 Алматы 162 2,0 118 Хлеб пшеничный из муки первого сорта 125 Тараз Шымкент 100 Актау 156 1,6 122 Вермишель 257 Тараз 206 Актау 387 1,9 252 Рис 291 Кызылорда 207 Астана 405 2,0 293 Крупа манная 215 Павлодар 174 Атырау 325 1,9 211 Крупа гречневая 316 Актобе 245 Астана 405 1,7 444 Говядина лопаточно-грудная часть 1 452 Петропавловск 1 303 Астана 1 660 1,3 1 245 Масло сливочное 1 926 Павлодар 1 602 Актау 2 958 1,8 1 716 Масло подсолнечное, литр 401 Караганда 331 Актау 456 1,4 447 Молоко сырое, литр 195 Кокшетау Павлодар 120 Алматы 252 2,1 178 Яйца, десяток 251 Петропавловск 193 Алматы 320 1,7 300 Картофель 117 Павлодар 89 Актау 141 1,6 90 Яблоки 385 Тараз 295 Усть - Каменогорск 488 1,7 331 Капуста белокочанная 78 Караганда 54 Актау 129 2,4 82 Сахар-песок 202 Караганда 172 Талдыкорган 229 1,3 253 Чай 2 923 Актобе 2 362 Алматы 3 366 1,4 2 816

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.