Инфляция в Республике Казахстан в 2017 году составила 7,1%

Цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 6,5%, непродовольственные - на 8,9%, платные услуги - на 5,9%.

в процентах, прирост Декабрь 2017 г. к Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г. ноябрю 2017 г. декабрю 2016 г. декабрю 2015 г. Товары и услуги 0,7 7,1 16,1 7,4 Продовольственные товары 1,1 6,5 16,8 8,6 Непродовольственные товары 0,5 8,9 19,2 8,4 Платные услуги для населения 0,3 5,9 12,4 5,1

С начала текущего года (декабрь 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на картофель на 28,7%, перец сладкий - на 28,6%, лук репчатый - на 28,2%, морковь - на 19,3%, говядину - на 15,3%, баранину - на 14,1%, молоко консервированное - на 11,6%, масло сливочное - на 11,3%, кондитерские изделия - на 10,7%, сыр сычужный - на 10,3%, конину - на 9,8%, рыбу свежую - на 9,4%. Снижение цен зафиксировано на крупу гречневую на 28%, чеснок - на 25,6%, сахар - на 19,5%, помидоры, яйца - по 16%, огурцы - на 12,5%, масло подсолнечное - на 9,9%, капусту - на 5,2%.

Прирост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 10%, автомобили - 9,2%, стеклянные и керамические изделия - 8,9%, книги, одежду и обувь - по 8%, текстильные изделия - 7%, фармацевтическую продукцию - 6,6%, газеты и журналы - 6,5%, моющие и чистящие средства - 6,3%, товары личного пользования - 6,2%, мебель и предметы домашнего обихода - 5,8%, бытовые приборы - 5,5%. Дизельное топливо подорожало на 31,8%, бензин - на 17,6%, уголь каменный - на 17,4%, сжиженный газ в баллонах - на 8,6%.

Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 7,9%, правовые - на 7%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 6,9%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, гостиниц - на 6%, общественного питания - на 5,8%. Проезд внутригородским автобусом подорожал на 9,6%, междугородним - на 7,1%, воздушным пассажирским транспортом - на 4,6%, железнодорожным транспортом на большие расстояния - на 0,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям увеличились на 11,4%, горячую воду - на 10,9%, отопление центральное - на 9,9%, канализацию - на 9,1%, содержание жилья - на 7%, холодную воду - на 5,1%, электроэнергию - на 5%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 32,2%.