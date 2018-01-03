Новый пикап Toyota Tundra дебютирует в 2018 году

Согласно опубликованным данным, пикап Toyota Tundra нового поколения – это главный приоритет компании Toyota Motor Corporation на североамериканском рынке. Здесь стоит напомнить, что буквально через считанные дни состоится премьера новых грузовиков компаний Chevrolet и Ram, которые являются главными конкурентами «японца».

В беседе с журналистами представители японской компании не рассекретили каких-либо данных о следующем поколении пикапа Toyota Tundra, но подтвердили информацию о том, что автомобиль получит множество улучшений и официально дебютирует в 2018 году.

Стоит напомнить, что пикап Toyota Tundra – это одна из самых востребованных моделей в Соединенных Штатах. Ежегодно компания продаёт свыше 100 000 таких автомобилей. Конечно, это меньше, чем у американских конкурентов, таких как Ford F-150, но это достаточно хорошо, чтобы опередить модель Nissan Titan.

Не менее важно то, что официальные представители японского бренда также подтвердили слухи о том, что концептуальный внедорожник Toyota FT-AC Concept, показанный на автосалоне в Лос-Анджелесе-2017, скорее всего, получит серийное продолжение. Однако точных данных о дате дебюта такой модели пока нет.

Via livecars