Террорист из Узбекистана вынудил власти Нью-Йорка установить около 1500 заграждений

В местах массового скопления людей в Нью-Йорке установят около полутора тысяч постоянных заграждений для обеспечения безопасности жителей и предотвращения терактов, заявил мэр города Билл Де Блазио, сообщает АН Podrobno.uz.

"В 2017 году ньюйоркцы стали свидетелями ужасающих возможностей людей, которые хотят причинить нам боль — это происходило в метро, на велодорожках и Таймс-сквер. Но нас не запугают. Увеличение затрат на барьеры и заграждения в общественных местах подчеркивает нашу решимость обезопасить Нью-Йорк от будущих атак", — заявил Де Блазио.

Речь идет о металлических или бетонных столбах, препятствующих проезду машин.

Напомним, что 31 октября грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. Затем он вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола. Сотрудники полиции открыли по Саипову огонь и смогли ранить. Подозреваемый был госпитализирован.

Присяжные вынесли Саипову обвинительное заключение по 22 пунктам. В общей сложности ему вменяют восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ*, а также обвинение в насилии и повреждении транспортного средства.

* Запрещенная в Казахстане террористическая организация