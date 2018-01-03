Казахстанцев ожидает морозная погода
3 января 2018, 12:42
Отрог холодного Сибирского антициклона сохранит своё влияние на погоду в большинстве областей Казахстана.
Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз на ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.
Сообщается, что отрог холодного Сибирского антициклона сохранит своё влияние на погоду в большинстве областей Казахстана.
"В предстоящие трое суток ожидается морозная погода без осадков, с температурой воздуха ниже климатической нормы на 2…4 градуса. Лишь на юге республики ожидается потепление, местами пройдут осадки, туман и гололёд. Это связано с циклоном, который будет перемещаться через Среднюю Азию и южные области Казахстана", - говорится в прогнозе.
Фото: express-k.kz.
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