В театрах ЮКО в прошедшем году состоялась премьера 35 спектаклей

За отчетный период в учреждении «Оңтүстік-Цирк» проведено 57 постановок и мероприятий, охвачено около двадцати четырех тысяч зрителей.

В прошедшем году в Южно-Казахстанской области проведено более 27 тыс. культурных мероприятий различных уровней. Об этом сообщило областное управление культуры.

К примеру, в 2017 году состоялись 13 международных, 19 мероприятий областного уровня, в клубных учреждениях - 9 989, в библиотеках - 16 602, а в музеях – 831 мероприятий массового характера. Среди них фестиваль «Театр көктемі-2017», прошедший в рамках года «Туркестан – культурная столица Тюркского мира» и заседание Совета руководителей театров стран-членов ТЮРКСОЙ, а также фестиваль «Ярмарка смеха», ХХ-ый фестиваль звезд международной оперы ТЮРКСОЙ, фестиваль кукольного театра «Ортеке». В театрах области состоялись премьеры 35 спектаклей, а в целом зрителям было представлено 1782 постановок.

Вместе с тем, творческими коллективами театров организовано восемьдесят девять гастролей, охвачено около 253 тыс. зрителей. Более того, в областной филармонии имени Ш.Калдаякова прошло 237 концертов, свидетелями которых стали более семидесяти семи тысяч зрителей.

Наряду с этим, танцевальный ансамбль «Казына» стал лауреатом Премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации, а также занял Гран-при и I место за пропаганду национальных танцев на международных танцевальных конкурсах, прошедших в России и Турции. По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Казахстаном, мастера искусства нашей области представили свое творчество в турецких городах, таких как Анкара, Адана, Мерсин и муниципалитете Кечиорен.

Кроме того, областной русский драматический театр стал лауреатом и принял участие в XII Международном фестивале театра «Соотечественники», прошедшем в городе Саранск Республики Мордовия. Также, солисты областного театра оперы и балета приняли участие в международном фестивале оперного искусства в городе Бишкек – столице Кыргызской Республики.

Стоит отметить, что за отчетный период в учреждении «Оңтүстік-Цирк» проведено 57 постановок и мероприятий, охвачено около двадцати четырех тысяч зрителей. Помимо этого, на международном фестивале творческой молодежи «Шабыт-2017» прошедшем в Астане, творческий коллектив занял III место в номинации цирковое искусство.