В горах близ Алматы сошли пять лавин

Разрушений, жертв и пострадавших нет.

В ходе обследования выявлено самопроизвольные сходы снежных лавин в лавиносборах: №1-300 м3, №3- 400 м3, №4 - 700м3, №5 - 1200 м3, №6 - 200 м3, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ГУ «Казселезащита».

Информация поступила от наблюдателя СЛС «Шымбулак».

Все лавины не дошли до речки. Остановились на склоне. Общий объем сошедшей лавины составляет 2800 м3. Разрушений, жертв и пострадавших нет.

Полученная информация было передано согласно схемы оповещение и взаимодействия.

Для фоновой оценки селевой и лавинной опасности, обследования состояния высокогорных мореных озер и ледников, лавиноопасных участков в черте г. Алматы (бассейны рек Киши и Улкен Алматы) 30 декабря 2017 года проведено аэровизуальное обследование с привлечением специалистов ДЧС г. Алматы, центрального апарата ГУ «Казселезащита» и АГЭУ ГУ «Казселезащита».

Все моренные озера находятся в зимнем режиме и под покровом снега. В связи с изменениями метеорологической и снеголавиноой обстановок ввиду незначительных запасов снега на склонах гор возможность сходов отдельных снежных лавин не исключается.

Также, возможны сходы снежных лавин в результате подрезки лавиносборов дикими животными, лыжниками сноубордистами экстремальных видов спорта. Выход на заснеженные склоны гор не рекомендуется.

Фото alp.org.ua