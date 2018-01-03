Новый год в РК начался с 615 преступлений

За первые сутки нового года в стране зарегистрировано 615 преступлений, из которых 240 раскрыты "по горячим следам". Об этом сообщил директор департамента гос. языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Zakon.kz.

"В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в новогодние праздничные дни вся казахстанская полиция была переведена на усиленный режим несения службы", - сообщил он.

Отмечается, что в результате принятых мер не допущено ни одного крупного происшествия

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