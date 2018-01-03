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В Киеве пьяный судья пытался скрыться с места ДТП на скорой

3 января 2018, 12:52

Судья не получил серьезных травм, но ему была оказана первая медицинская помощь из-за "резкого" ухудшения самочувствия.

В Киеве возле Житомирской трассы произошло ДТП, участником которого стал судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Усатов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, водитель которого в результате аварии получил сильные травмы и был госпитализирован.


Судья не получил серьезных травм, но ему была оказана первая медицинская помощь из-за "резкого" ухудшения самочувствия.

"Местные жители заблокировали выезд скорой, чтобы судья не имел возможности скрыться с места аварии", — говорится в сообщении.


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