В Киеве пьяный судья пытался скрыться с места ДТП на скорой

Судья не получил серьезных травм, но ему была оказана первая медицинская помощь из-за "резкого" ухудшения самочувствия.

В Киеве возле Житомирской трассы произошло ДТП, участником которого стал судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Усатов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, водитель которого в результате аварии получил сильные травмы и был госпитализирован.



Судья не получил серьезных травм, но ему была оказана первая медицинская помощь из-за "резкого" ухудшения самочувствия.

"Местные жители заблокировали выезд скорой, чтобы судья не имел возможности скрыться с места аварии", — говорится в сообщении.