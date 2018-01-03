Работу алматинского кафе остановил подозрительный пакет
Полицейскими был оцеплен участок по улице Ауэзова.
Подозрительный пакет остановил работу одного из кафе в Алматы.
Ранее фотографии очевидцев, на которых можно рассмотреть оцепленный участок улицы Ауэзова, активно распространялись в мессенджерах.
"Службами экстренного реагирования Алматы были проведены мероприятия по проверки информации об обнаружении подозрительного пакета внутри одного из кафе, расположенных в Бостандыкском районе города", — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Никаких запрещенных предметов в пакете не обнаружили. Заведение вновь открылось для посетителей.
Полицейские в распространенном сообщении поблагодарили граждан за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: очевидцы
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.