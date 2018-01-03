Работу алматинского кафе остановил подозрительный пакет

Полицейскими был оцеплен участок по улице Ауэзова.

Подозрительный пакет остановил работу одного из кафе в Алматы.

Ранее фотографии очевидцев, на которых можно рассмотреть оцепленный участок улицы Ауэзова, активно распространялись в мессенджерах.

"Службами экстренного реагирования Алматы были проведены мероприятия по проверки информации об обнаружении подозрительного пакета внутри одного из кафе, расположенных в Бостандыкском районе города", — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Никаких запрещенных предметов в пакете не обнаружили. Заведение вновь открылось для посетителей.

Полицейские в распространенном сообщении поблагодарили граждан за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: очевидцы