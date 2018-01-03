В Астане в новогоднюю ночь родились 57 малышей

Только во втором столичном перинатальном центре появились на свет 8 малышей.

В трех столичных родильных домах города в ночь на 1 января на свет появились 57 детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

За сутки в столичном роддоме появляется на свет в среднем около 20 малышей, но бывают дни, когда может родиться и 40, рассказывают врачи. Эта новогодняя ночь была спокойной благодаря слаженной и профессиональной работе медиков.

Вместе с тем, по данным управления здравоохранения города, в новогоднюю ночь девять человек в столице пострадали от пиротехники.

320 человек обратились в травмпункты города.

Кроме того, с первого по третье января в городскую службу скорой медицинской помощи поступил 1 561 звонок.

Стоит отметить, что накануне Нового года более 32 тыс. человек были вовлечены в обеспечение безопасности и чистоты города.

Фото с сайта adventisthealth.org