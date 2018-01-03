Современная Лолита покоряет инстаграм

Черная Ханна Монтана сравнительно недавно стала выкладывать свои фотографии в соцсети, но уже успела обзавестись маленькой, но преданной армией поклонников.

Знакомьтесь, это Лолита — девушка с необычайно темной кожей и нестандартными чертами лица. О ней известно совсем мало. Настоящее имя ее Лолита, а в соцсетях она называет себя Черная Ханна Монтана (Black Hannah Montana), сообщает Bigpicture.ru.

Однако у Лолиты еще и достаточно необычная внешность — миндалевидные светлые глаза (хотя, возможно, это контактные линзы), чувственные пухлые губы, тонкий прямой нос.

Все это делает ее больше похожей на куклу Барби, чем на обычную девушку.

Черная Ханна Монтана сравнительно недавно стала выкладывать свои фотографии в соцсети, но уже успела обзавестись маленькой, но преданной армией поклонников.