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В Шымкент уже пришла весна

3 января 2018, 14:09

На деревьях набухли почки, а в зеленой траве выросли одуванчики.

В Шымкенте аномальное потепление привело к оживлению в природе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время праздников столбики термометров в Южном Казахстане держались на отметке +10, а иногда +15 градусов выше ноля. Новый Год шымкентцы встретили без снега. К слову, растения сразу отреагировали на потепление: на деревьях набухли почки, а в зеленой траве выросли одуванчики.

По прогнозам синоптиков зима на юге будет малоснежной и относительно теплой. Так, в декабре 2017 года средняя температура воздуха была на 2 градуса теплее, чем годом ранее.

«В среднем за январь температура воздуха ожидается от -1 до -10. Это нормальная погода для юга. Вообще в январе сильного мороза не ожидается. Только в конце возможно похолодание. Завтра в городе утром и днем ожидаются осадки и усиление ветра. Но четвертого и пятого января этот циклон пройдет, и ожидается потепление», - сказала инженер-синоптик ЮКОФ «Казгидромет» Салтанат Коныс.

Сайра Амантаева

Фото с сайта inform.kz


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