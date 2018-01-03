О законопроекте по деофшоризации экономики высказался Перуашев

Проблему офшоризации казахстанской экономики поможет решить новый законопроект Национального банка по валютному регулированию и валютному контролю. Такое мнение выразил депутат мажилиса, руководитель партии «Акжол» Азат Перуашев в кулуарах встречи с предпринимателями столицы, передает BNews.kz.

«Через пять лет наших постоянных споров, что это нужно. Нам всегда отвечали, что это не нужно. Наконец, пока Президент кулаком по столу не стукнул, наши чиновники не шевелились до того. Потому что, я думаю, что некоторые люди, которые там сидят, заинтересованы в том, чтобы таких норм не было», - рассказал депутат мажилиса, руководитель партии «Акжол» Азат Перуашев.

По его словам, на сегодня депутаты мажилиса уже готовят радикальные меры, которые помогут вернуть деньги из офшоров в страну.

«Это же придёт к нам, в парламент, мы сможем, я надеюсь, начать двигаться в этом направлении. С тем, чтобы сокращать офшорную часть экономики. Мы готовим радикальные меры: отменить банковскую тайну для чиновников, членов правительства и руководителей национальных компаний, которые имеют офшорные счета, отменить участие в офшорных компаниях, в системе госзакупок, получении государственных различных субсидий и преференций. Я надеюсь, что, когда этот законопроект к нам придёт, мы сможем эти вещи там реализовать», - сказал руководитель партии «Акжол».

Перушев отметил, что его партия неоднократно предлагала запретить компаниям, имеющие офшорные счета, получать льготы, государственные преференции и участвовать в госзакупках. По его словам, в конце прошлого года он выяснил, что 12 областных департаментов ДВД закупали оборудование для скоростемеров у компании, зарегистрированной на Кипре. В счетном комитете выяснилось, что ДВД закупал товары у данной компании в 3-4 раза дороже, чем на внутреннем рынке.

«На самом деле эти товары столько не стоят, просто это разница, трех-четырехкратная разница вводилась в офшорные зоны, там оставалась на счетах заинтересованных лиц. И мы ожидаем ответ МВД и министерства финансов на наш запрос по конкретному случаю со скоростемерами, мы в этой связи еще раз убедились, в том, что необходимо вводить запреты на участие в системе госзакупок для таких компаний, на то, чтобы у членов правительства, у руководителе национальной компаний не было право на банковскую тайну в отношении их банковских счетов или участия в иностранных компаниях, зарегистрированных в офшорных зонах», - отметил он.

Перуашев добавил, что на сегодня казахстанские деньги подвергаются захвату другими государствами.

«Решение амстердамского суда, решение в Кипре. Когда решением правительства все счета были просто национализированы. Это показывает беззащитность с одной стороны, деньги зарабатываются в Казахстане, либо на наших природных ресурсах, которые принадлежат в вообще-то государству, потом выводятся куда-то за рубеж и потом страна эти деньги захватывает. Ну что это такое? Наконец, глава государства обозначил, что этой проблемой надо заниматься и мы надеемся, что после наших многократных безуспешных до того попыток мы увидим этот законопроект», - заключил он.