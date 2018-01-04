Массовое ДТП произошло в Алматы из-за гололеда
Не справившийся с управлением водитель был госпитализирован с травмами.
Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Райымбека в Алматы из-за скользкой дороги, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.
Двигаясь по Райымбека, водитель Peugeot Partner не справился с управлением и въехал в Nissan Maxima. От столкновения Nissan врезался в движущийся впереди Lexus GS300, а Peugeot отбросило на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся лоб в лоб с BMW и развернулся.
По словам участников ДТП, Peugeot ехал с превышением скорости.
В результате дорожной аварии пострадал водитель Partner, он с различными травмами был госпитализирован.
Фото © Sputnik / Предоставлено очевидцами
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