Массовое ДТП произошло в Алматы из-за гололеда

Не справившийся с управлением водитель был госпитализирован с травмами.

Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Райымбека в Алматы из-за скользкой дороги, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

Двигаясь по Райымбека, водитель Peugeot Partner не справился с управлением и въехал в Nissan Maxima. От столкновения Nissan врезался в движущийся впереди Lexus GS300, а Peugeot отбросило на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся лоб в лоб с BMW и развернулся.

По словам участников ДТП, Peugeot ехал с превышением скорости.

В результате дорожной аварии пострадал водитель Partner, он с различными травмами был госпитализирован.

Фото © Sputnik / Предоставлено очевидцами