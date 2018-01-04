Озвучена новая версия, почему из финала КВН вырезали речь жюри

Видеоблогеры опубликовали свою версию, почему из финала КВН, когда победила казахстанская команда, вырезали речь жюри, сообщает Zakon.kz.

Ролик размещен на канале «За нами уже выехали». Авторы при составлении обзора пользовались смонтированной версией, без речи членов жюри. Они считают, что победу заслужила команда «Плюшки» из Твери. Хотя позже блогеры говорят, что «Спарта» выиграла справедливо, а чемпионство в первом сезоне в Высшей лиге КВН дается очень редко.

Авторы канала считают, что Масляков не хотел отдавать первое место команде из Казахстана: «Обычно Масляков вместе с редакторами ставит будущих чемпионов в конце музыкального конкурса - так закрывали свой финал "Азия Микс", "Камызяки", "Союз", "Пятигорск", "Прима" и другие. Девять лет подряд можно было определить чемпиона, посмотрев расстановку команд в "музыкалке". В этот раз машина дала сбой. Масляков хотел видеть победителями "Радио Свободу", но Гармаш со Слепаковым рассудили иначе. Не потому ли из эфира вообще вырезали финальную речь жюри. Такого, наверное, не было никогда. По слухам, в этой речи Гармаш извинялся перед некоторыми командами. Мы не удивимся, если Слепакова и Гармаша мы больше не увидим в жюри».