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Трамп пообещал протестующим в Иране "огромную поддержку"

4 января 2018, 01:37

Ранее Турция обвинила Трампа и Нетаньяху в поддержке протестов в Иране.

Президент США Дональд Трамп выразил уважение к иранскому народу, который "пытается сбросить своё коррумпированное правительство". Так американский лидер отреагировал на масштабные протестные акции, которые продолжаются в Исламской Республике с конца декабря.

При этом Трамп пообещал оказать протестующим "огромную поддержку", вот только сроки обозначил размыто: "когда придёт время".

Напомним, в результате антиправительственных манифестаций, вызванных резким ростом цен, погибло уже свыше 20 человек.

Ранее Турция обвинила Трампа и Нетаньяху в поддержке протестов в Иране.

Фото: © REUTERS/Yuri Gripas. ИСточник: Лайф


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