Трамп пообещал протестующим в Иране "огромную поддержку"
Ранее Турция обвинила Трампа и Нетаньяху в поддержке протестов в Иране.
Президент США Дональд Трамп выразил уважение к иранскому народу, который "пытается сбросить своё коррумпированное правительство". Так американский лидер отреагировал на масштабные протестные акции, которые продолжаются в Исламской Республике с конца декабря.
При этом Трамп пообещал оказать протестующим "огромную поддержку", вот только сроки обозначил размыто: "когда придёт время".
Напомним, в результате антиправительственных манифестаций, вызванных резким ростом цен, погибло уже свыше 20 человек.
Ранее Турция обвинила Трампа и Нетаньяху в поддержке протестов в Иране.
Фото: © REUTERS/Yuri Gripas. ИСточник: Лайф
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