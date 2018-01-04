Трамп пообещал протестующим в Иране "огромную поддержку"

Ранее Турция обвинила Трампа и Нетаньяху в поддержке протестов в Иране.

Президент США Дональд Трамп выразил уважение к иранскому народу, который "пытается сбросить своё коррумпированное правительство". Так американский лидер отреагировал на масштабные протестные акции, которые продолжаются в Исламской Республике с конца декабря.

При этом Трамп пообещал оказать протестующим "огромную поддержку", вот только сроки обозначил размыто: "когда придёт время".

Напомним, в результате антиправительственных манифестаций, вызванных резким ростом цен, погибло уже свыше 20 человек.

Ранее Турция обвинила Трампа и Нетаньяху в поддержке протестов в Иране.

Фото: © REUTERS/Yuri Gripas. ИСточник: Лайф