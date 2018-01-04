Нуртас Адамбай посмеялся над "Барысом" за жертвоприношение барана
4 января 2018, 06:00
В Сети активно обсуждали, как на арене хоккейного клуба побывали священнослужители, а также на удачу был зарезан баран.
Известный казахстанский продюсер, актер и комик решил подшутить над хоккейным клубом "Барыс" за жертвоприношение, сообщает Zakon.kz.
"Модернизация сознания! ЭКСПО Энергия будущего! 30-ка самых развитых стран! "Барыс" режет барана перед игрой и мажет на ворота его кровь", - написал Адамбай на своей странице в Facebook.
Напомним, в Сети активно обсуждали, как на арене хоккейного клуба побывали священнослужители, а также на удачу был зарезан баран. Судя по всему, обряд не помог: накануне "Барыс" проиграл "Югре".
Фото: caravan.kz
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