Нуртас Адамбай посмеялся над "Барысом" за жертвоприношение барана

В Сети активно обсуждали, как на арене хоккейного клуба побывали священнослужители, а также на удачу был зарезан баран.

Известный казахстанский продюсер, актер и комик решил подшутить над хоккейным клубом "Барыс" за жертвоприношение, сообщает Zakon.kz.

"Модернизация сознания! ЭКСПО Энергия будущего! 30-ка самых развитых стран! "Барыс" режет барана перед игрой и мажет на ворота его кровь", - написал Адамбай на своей странице в Facebook.

Напомним, в Сети активно обсуждали, как на арене хоккейного клуба побывали священнослужители, а также на удачу был зарезан баран. Судя по всему, обряд не помог: накануне "Барыс" проиграл "Югре".

Фото: caravan.kz