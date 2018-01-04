Торегали Тореали попросил прощения перед зрителями

После последнего скандала певец Торегали Тореали попросил прощения у зрителей во время выступления на республиканском айтысе акынов, сообщает Zakon.kz.

Видео с его выступления оказалось в Сети.

"Я у себя дома, а как вы поживаете, все у вас хорошо? Кроме меня, еще есть новости? Для меня это стало стимулом. Когда есть такая поддержка от народа, всевышний дает мне силы, я не думаю что нужно молчать. У казахов есть хорошее выражение: спотыкаясь о камни родного края, ноги парня не сломаются. Это послужило для меня хорошим уроком. Выше народа никогда не подняться, народ превыше всего, дорогие! Если я где-то ошибся, прошу принять это за незрелость, ребячество. Я вас всех люблю! Извините меня, мне кажется меня уже простили. Мою любовь к вам, я думаю вы прочувствуете своими сердцами, нежели я буду говорить словами. Мы вместе еще споем", - сказал он.

Напомним, ранее разгорелся скандал из-за видео с концерта, где Торегали Тореали со сцены выясняет отношения с пожилым мужчиной в зале.

Фото: Mail.KZ