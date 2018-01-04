Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Свадьба принца Гарри принесет британской экономике почти $700 млн

4 января 2018, 07:20

Чтобы воочию лицезреть намеченную на май свадьбу Гарри в Великобританию дополнительно прибудут не менее 350 тыс. туристов.

Предстоящая свадьба ныне пятого в очереди наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл должна будет принести экономике Соединенного Королевства не менее £500 млн ($680 млн). Такую предварительную оценку привела консалтинговая компания Brand Finance, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ее эксперты ожидают, что для того, чтобы воочию лицезреть намеченную на май свадьбу Гарри, в Великобританию, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, дополнительно прибудут не менее 350 тыс. туристов. Такое же увеличение туристического потока наблюдалось во время бракосочетания его старшего брата принца Уильяма, который в апреле 2011 года женился на своей многолетней подруге Кейт Миддлтон, ныне герцогине Кембриджской Кэтрин.

Глава Brand Finance Дэвид Хэй полагает, что примерно £200 млн ($272 млн) поступят от туризма, пользования транспортными услугами и от бронирования отелей. £150 млн ($204 млн) будет потрачено на расходы по организации приуроченных к венчанию Гарри и Меган частных праздничных вечеринок и £50 млн ($68 млн) - на приобретение выпущенной к свадьбе памятной сувенирной продукции, включая футболки и шапки. И, наконец, еще £100 млн ($136 млн) Великобритания заработает на бесплатной рекламе своих возможностей по всему миру в связи этой свадьбой.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая. Она пройдет в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, которую королевская семья считает своей домашней церковью.

Фото: FYI News

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/4856249


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...