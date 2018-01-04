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Карманники орудуют на ледовых катках и торговых центрах Астаны

4 января 2018, 07:54

В новогодние выходные в Астане участились случаи карманных краж в местах массового скопления людей.

Полиция Астаны призвала посетителей ледовых катков и торговых центров быть бдительными, чтобы не стать жертвами карманников.

"Предупреждаем граждан быть бдительными, не хранить деньги, мобильные устройства, ценные вещи в легкодоступных местах. При выходе из общественного транспорта и во время посещения мест массового скопления людей призываем внимательней отнестись к сохранности личных вещей", — говорится в сообщении.

Полиция приводит случаи краж, зарегистрированных в праздничные дни. У жительницы Астаны на ледовом катке возле спорткомплекса "Казахстан" неизвестный похитил из кармана шубы сотовый телефон стоимостью 200 тысяч тенге.

Также жертвами карманников часто становятся несовершеннолетние, которые в каникулярное время посещают компьютерные клубы и развлекательные центры. Так, у ученика 8 класса в игровом клубе был похищен сотовый телефон стоимостью 100 тысяч тенге. Еще одно заявление поступило от жительницы города, у внука которой 1 января в компьютерном клубе украли сотовый телефон стоимостью 250 тысяч тенге.

Все эти факты зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 188 УК РК (кража). Проводится расследование.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Анатолий Устиненко


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