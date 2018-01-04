Тренер Головкина назвал единственное преимущество «Канело» в реванше
4 января 2018, 08:12
Первый бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал потенциальный реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Мы ждем, что Том Леффлер и Golden Boy сделают что-то, чтобы нам можно было вернуться в зал и начать подготовку. И у Головкина, и у «Канело» будет временный простой. Единственное преимущество «Канело» в реванше — это то, что он моложе. Но Геннадий опытнее, плюс его любительский опыт. Думаю, он нормально перенесет этот перерыв. Скоро всё вернется, — сказал Санчес в интервью Boxingscene.com.
Первый бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.
Ожидается, что реванш GGG — «Канело» состоится 5 мая.
Фото: SPORTS.KZ
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com