Мать умершей в больнице Караганды девочки отрицает отравление колбасой

Она рассказала свою версию событий.

Она заявляет, что малышка подхватила кишечную инфекцию в самой больнице, передает zakon.kz со ссылкой на NV.kz.

В управлении здравоохранения Карагандинской области 3 января озвучили заключение экспертов по итогам вскрытия тела трехлетней Айзере Какармановой, которая умерла 31 декабря в областной инфекционной больнице. Причиной смерти малышки стала острая кишечная инфекция.

«Проведено патологоанатомическое вскрытие. Диагноз — острая кишечная инфекция. Установлено, что девочка и мама ели колбасу, принесенную из дома. У обеих появилась рвота. Это зафиксировано в истории болезни», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айжан Иса.

Но мать погибшей девочки Диана Какарманова с этим категорически не согласна. Она рассказала свою версию событий.

«29-го декабря утром мне сказали, что никакого отравления нет. Мне медсестра лично сказала, что отравления нет. Я там болела, но не с отравлением, а от того, что там в палате холодно, я помыла голову и простыла. У меня был насморк, я кашляла просто и все, никакой рвоты у меня не было. Мы сегодня только получили справку с морга, и там ясно, нормальным почерком все написано, что у ребенка острая кишечная инфекция. Она подхватила ее в больнице [не от колбасы]», — утверждает мать умершей девочки.

Диана отрицает отравление колбасой. Она убеждена, что Айзере подхватила инфекцию в инфекционной больнице. Она пожаловалась на антисанитарию в коридоре медицинского учреждения. Диана уверена, что ее дочь можно было спасти.

«Я намерена засудить их всех. Тех, кто безалаберно относился к этому. Это, оказывается, не первый такой случай, что происходит в инфекционной больнице. Через месяц выйдут результаты медэкспертизы, и тогда все станет понятно, кто что говорил, и кто реально что делал. А так, они просто говорят, что они лечили, делали это, делали то, что ребенок приехал в очень тяжелом состоянии, что они не могли ее спасти. Хотя у них было пять часов времени. Экспертиза это все покажет», — говорит Диана Какарманова.

Далее она рассказала о своих дальнейших действиях.

«Завтра я иду в инфекционную больницу брать выписку. Хочу сделать копии всей истории болезни своей дочки, так как завтра [4 января — Прим. ред.] меня ждет медкомиссия. И я имею право забрать все свои документы, чтобы у меня на руках были записи, что они начеркали там, какие они якобы лекарства давали. И что медэкспертиза покажет. Тогда уже будем сравнивать, что да как», — рассказала Диана.

3 января, в инфекционной больнице началась внеплановая проверка, которую проводит департамент охраны общественного здоровья Карагандинской области. В состав комиссии вошли инфекционист, педиатр, рентгенолог и патологоанатом. Проверка будет вестись 30 рабочих дней.

Напомним, во втором отделении областной инфекционной больницы в Караганде 31 декабря скончалась трехлетняя девочка Айзере Какарманова.

Фото: РИА Новости