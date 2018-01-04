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Ninety One и другие казахстанские мужчины глазами иностранцев

4 января 2018, 08:54

Димаша назвали вьетнамцем, а Каната Ислама - китайцем.

Видеоблогер Данияр Еникеев устроил блиц-опрос для жителей Эдинбурга, сообщает Zakon.kz.

Он ходил по улицам и предлагал по фотографиям угадать гражданство или этническую принадлежность казахстанских знаменитостей.

Автор эксперимента показывал иностранцам снимки Димаша Кудайбергена, группы Ninety One, Каната Ислама, Санжара Мадиева, Али Окапова, Берика Айтжанова, Ердена Телемисова и других звезд. Тому, кто угадает хоть одного казахстанца он пообещал вознаграждение - 20 фунтов.

К слову, Димаша назвали вьетнамцем, а Каната Ислама - китайцем.

Фото: скриншот


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