Семь российских самолетов уничтожены в Сирии 

Боевики исламистских движений 31 декабря совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожив несколько самолетов, сообщает «Коммерсантъ».

Об этом газете сообщили военно-дипломатические источники. По их словам, в результате минометного обстрела были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также боевики уничтожили склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

Ранения могли получить более десяти военнослужащих. «Коммерсантъ» не указывает, могут ли среди раненых оказаться россияне. Министерство обороны России инцидент никак не прокомментировало.

Источники «Ленты.ру» информацию об уничтоженных самолетах и раненых военнослужащих подтвердить не смогли.

Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, указывает, что в период с 31 декабря по 3 января ни одна из группировок не заявляла о том, что ими была предпринята атака на российскую авиабазу. Авторы канала напоминают, что Минобороны России не сообщало о каких-либо инцидентах на базе Хмеймим. Также в сообщении напомнили об отраженной в конце декабря зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» ракетной атаке боевиков.

«Говорить о том, имела ли место атака или нет, можно будет как минимум в том случае, если появятся спутниковые снимки базы, которые, как показывает практика, публикуются западными агентствами незамедлительно», — заключили авторы Directorate 4.

Ранее в среду стало известно о крушении в Сирии российского вертолета Ми-24. В Минобороны указали, что вертолет разбился 31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама. Оба пилота погибли, борттехник эвакуирован на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи. В ведомстве утверждают, что вертолет потерпел крушение вследствие технической неисправности, огневого воздействия по нему не было. Воюющие в Сирии боевики заявили о своей причастности к инциденту. По их словам, вертолет был сбит.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости