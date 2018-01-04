Бывший фотограф Обамы опубликовал снимок ядерной кнопки

Ранее Трамп ответил Ким Чен Ыну, заявившему, что всегда держит на столе ядерную кнопку.

Американский фотожурналист Пит Соуза, бывший главным фотографом экс-президента США Барака Обамы, опубликовал в своем Instagram фотографии с изображением той самой ядерной кнопки, сообщают Vesti.ru.

Первый снимок озаглавлен "Помоги нам Бог". На нем изображен сотрудник президентской службы безопасности, который несет, судя по всему, ядерный чемоданчик (Nuclear Football). С помощью заключенных в нем приборов и информации президент США может отдать приказ о применении ядерного оружия.

Второй снимок запечатлел саму кнопку. Над ней надпись – "Тяжелые решения трудно принять". "К счастью, — комментирует Соуза. – Эта кнопка не начинает войну. Она нужна для вызова помощника". Этот специальный помощник должен будет открыть ядерный чемоданчик, а также вместе с президентом принять решение о применении ядерного оружия. Глава американского государства имеет коды доступа, позволяющие запустить ракеты.

Ранее Трамп ответил Ким Чен Ыну, заявившему, что всегда держит на столе ядерную кнопку. "Моя кнопка больше, и она работает", — сказал американский президент.

Фото: instagram.com