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4 января в Казахстане сохраняется погода без осадков

4 января 2018, 09:33

Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра.

На большей части республики 4 января сохраняется погода без осадков, лишь юге Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки. Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области местами ожидается туман, в районе Жаланашколя ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем преимущественно облачно, - 10.

В Астане днем ясно, - 14.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: alau.kz


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