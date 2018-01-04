4 января в Казахстане сохраняется погода без осадков
Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра.
На большей части республики 4 января сохраняется погода без осадков, лишь юге Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки. Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Алматинской области местами ожидается туман, в районе Жаланашколя ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Карагандинской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Жамбылской области местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с.
В Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем преимущественно облачно, - 10.
В Астане днем ясно, - 14.
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Фото: alau.kz
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