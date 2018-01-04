С января в Казахстане подорожал сжиженный газ

С нового года выросли цены на сжиженный газ. К примеру, на автозаправках Актобе топливо подорожало на 6 тенге. Если в декабре оно стоило 49 тенге за литр, сейчас цена доходит до 55. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

О том, что с нового года на газовых заправках поменяются ценники, было известно заранее, говорят бизнесмены. Оказывается, в Минэнерго уже было запланировано январское повышение на 13 процентов. Актюбинские предприниматели мгновенно подхватили такую инициативу и уже первого числа подняли цены на сжиженное топливо.

Не стали ждать и актауские бизнесмены. С нового года здесь тоже резко подорожал автогаз. Теперь вместо 45 тенге за литр просят 52. А вот в соседнем Уральске пока только раздумывают, когда менять ценники. Пока голубое топливо там продают по старой стоимости. Но это, говорят, ненадолго.

Беимбет Мусин, руководитель отдела управления ЖКХ Западно-Казахстанской области:

- В регионе цена на сжиженный газ стабильная, от 68 до 70 тенге. На всех АГЗС достаточный объем газа. На сегодняшний день цена стабильная.