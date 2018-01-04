Срыв графика поставки мазута прокомментировали в акимате Алматы

В акимате Алматы прокомментировали заявление министра энергетики относительно срыва графика поставки мазута в мегаполис, передает корреспондент BNews.kz.

Отметим, ранее министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что график поставки мазута в Алматы и ряд других регионов выполнен всего на 49%. В свою очередь, официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин отметил, что срыв графика никоим образом не отразится на коммунальных условиях алматинцев, так как мазут является резервным топливом.

«Поставка мазута в Алматы осуществляется, во-первых, частными компаниями, и курирует это все, насколько мне известно, Министерство энергетики. Наши городские предприятия теплоэнергокомплекса полностью обеспечены мазутом. Для наших предприятий мазут является резервным топливом, потому что 78 котельных, которые работают в городе (а это 30% тепла и горячей воды, поставляемой в город), работают в основном на газу. Одна (котельная - прим. ред.) - на угле, но это локальная маленькая котельная, которая не оказывает особого влияния на окружающую среду. В этом году они полностью будут переведены на газ», - прокомментировал официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин

На сегодня мазут хранится в резервуарах. Стоит отметить, его запасы на данный момент превышают нормативы. В последний раз топливо закупалось городом в 2015 году.

«Что касается электростанций ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, то ТЭЦ-1 у нас работает на газу, ТЭЦ-2 работает на угле. Мазут у них также резервное топливо, его используют при разжигании котлов. Запасы также превышают нормативы. Напрямую мазут у нас не используется, поэтому его поставка никаким образом не влияет на теплоснабжение жителей города Алматы», - добавил Ян Гирин.

Напомним, ранее на заседании Правительства Канат Бозумбаев сообщал, что в соответствии с заявками акиматов Министерством энергетики утвержден график закрепления регионов по поставке мазута на социально-производственные объекты в объеме 312 тыс тонн на осенне-зимний период 2017-2018 годов. По словам министра, на текущий период график исполнен на 49%. Так, наименьшие показатели по освоению - по Атырауской, СКО, ЮКО, Кызылординская область и Алматы.