Иванка Трамп может стать первой женщиной-президентом США

Американский журналист Майкл Вулфф в своей книге «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», отрывки из которой публикует журнал New York Magazine, утверждает, что первой женщиной-президентом США будет не Хиллари Клинтон, а Иванка Трамп, сообщает НТВ.ru.

Автор книги утверждает, что Иванка и ее муж, советник Дональда Трампа Джаред Кушнер, согласились стать частью президентской администрации в расчёте на то, что впоследствии это поможет Иванке занять пост президента США.

Из книги Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа»: «Между собой пара договорилась: если в будущем появится возможность, она будет баллотироваться в президенты».

В книге также утверждается, что бывший советник президента Стивен Бэннон «ужаснулся», когда услышал об их договоренности.

В среду в Белом доме прокомментировали выход книги журналиста Майкла Вулффа. В частности, в Белом доме назвали абсолютной ложью слова автора о том, что Дональд Трамп якобы и не рассчитывал стать президентом США, а его супруга Меланья была в шоке от перспективы стать первой леди.

Автор книги ссылается на слова Стивена Бэннона, который в январе-августе 2017 года работал советником Трампа по стратегическим вопросам. Президент Трамп после публикации фрагментов книги заявил, что у Бэннона «не было никакого влияния в Белом доме», и что тот вообще «потерял рассудок» после увольнения из администрации, цитирует РИА Новости.

Фото: Аргументы и Факты