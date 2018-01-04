В Алматы вор попал на камеру наблюдения в магазине спортивной одежды

Если кто-либо узнал человека на видеозаписи и фотографиях, просьба сообщить в полицию.

В Алматы разыскивают вора, совершившего кражу в магазине спортивной одежды, передает Zakon.kz.

Кража была совершена вечером 29 декабря в магазине спортивной одежды Salomon, по ул.Гоголя. Подозреваемый и его действия запечатлела камера наблюдения, установленная в магазине.

"Украдены две шапки, куртка пуховая. Подано заявление в правоохранительные органы. Кроме того, есть подозрение о неоднократности преступных действий данного лица", - сказано в описании к видео, присланном в редакцию.

Если кто-либо узнал человека на видеозаписи и фотографиях, просьба сообщить в полицию.