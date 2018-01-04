Назначен уполномоченный имам по городу Астана

По приказу Верховного муфтия Серикбая кажы Ораза Аскар Муканов назначен уполномоченным имамом Духовного управления мусульман Казахстана по городу Астана.

«Возложить обязанности уполномоченного имама Республиканского исламского религиозного объединения Духовного управления мусульман Казахстана на Главного имама центральной мечети «Нур Астана» Муканова Аскара Абитайулы», - сообщается в официальном приказе председателя ДУМК Серикбая кажы Сатыбалдыулы.

Муканов Аскар Абитайулы родился в 1984 году.

2005-2013 г.г. - получил степень бакалавра по специальности «Шариатоведение» в Исламском университете Аль-Азхар г. Каир в Арабской республике Египет.

2014-2016 г.г. - закончил магистратуру по специальности «Исламоведение» Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак».

Трудовая деятельность:

2010 г. - преподаватель медресе «Ушконыр» Карасайского района, Алматинской области;

2013-2015 г.г. - наиб имам мечети «Орбита» Бостандыкского района, Алматинской области;

с ноября 2015 г. - наиб имам республиканской мечети «Хазрет Султан» г. Астана.

с мая 2017 г. - Главный имам мечети «Алжан ана»;

с октября 2017 г. - директор Республиканского центра по профессиональной переподготовке и повышению квалификации имамов при мечети «Алжан ана»;

с декабря 2017 г. - Главный имам центральной мечети «Нур Астана», уполномоченный имам ДУМК по городу Астана.