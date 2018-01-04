Актау бьет рекорды по рождению двойняшек

Если три года назад в Актауском городском перинатальном центре рождались в год по 10-15 двойняшек, то в 2017-м здесь приняли 41 двойню, сообщает 24.kz.

Врачи отмечают, что это рекордная цифра за 8 лет существования городского родильного дома. Кроме того, по сравнению с 2016-м количество родов увеличилось с 5837 до 5931.

В наступившем году Актауский перинатальный центр переедет в новое здание. В связи с чем увеличится количество койко-мест, появится новое современное оборудование, расширится штат врачей.

Галия Махимова, директор городского перинатального центра:

- У нас был дефицит кадров. В 2014 году, когда я сюда пришла, у нас было мало врачей – со мной 8. Мы привлекали из поликлиник, а сейчас эти годы мы работали над тем, чтобы кадры привлекать. В этом году к нам пришли три молодых доктора из разных институтов – из Алматы, Астаны, Актобе.

Фото с сайта aleksandrovaov.ru