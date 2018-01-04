В доме Билла и Хиллари Клинтон произошел пожар

В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар, возникший в среду в одном из домов, расположенных на территории частного владения Билла и Хиллари Клинтон в населенном пункте Чаппакуа (штат Нью-Йорк), потушен, передает ТАСС.

Как сообщил интернет-ресурс TMZ, пострадавших нет.

Небольшой пожар вспыхнул в здании, используемом агентами Секретной службы США, в задачу которых входит охрана четы Клинтон. Эта постройка расположена неподалеку от главного особняка, однако не соединена с ним.

Возгорание возникло на втором этаже постройки. Агенты Секретной службы самостоятельно смогли потушить пламя до приезда пожарных.

Ник Меррилл, представитель Билла и Хиллари Клинтон, сообщил, что в момент инцидента ни экс-президента, ни его супруги не было на территории поместья.

"Все в порядке", - написал Меррилл в своем Twitter.

Причины пожара неизвестны. О масштабах ущерба не сообщается.

Клинтоны купили дом в Чаппакуа в 1999 году за $1,7 млн и с тех пор там проживают. Это особняк с пятью спальнями, построенный в 1889 году. В 2016 году экс-президент и бывшая первая леди приобрели еще один расположенный неподалеку дом и объединили прилегающие к зданиям территории.

Фото: poundridge.dailyvoice.com