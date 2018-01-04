Российский журналист: в «Барысе» случился самый настоящий слив

Российский спортивный журналист Андрей Юртаев высказал свое мнение касательно неудачного выступления астанинского «Барыса» в регулярном чемпионате континентальной лиги.

«Когда мне говорят, что в какой-то команде игроки сливают тренера, я обычно отвечаю, что такого не бывает. Потому что у всех бонусы за личную статистику, всем подписывать новые контракты и сливать тренера - себе дороже.Но в "Барысе" в этом сезоне случился самый настоящий слив. Не знаю, что там не поделили Корешков и легионеры, но в какой-то момент они просто бросили играть. По уму, конечно, выгонять надо игроков, потому что, ну извините, даже Майкл Джордан слушал тренера. Не факт, что Евгений Корешков - это Фил Джексон, но и Найджел Доус далеко не Леброн пока что», - написал журналист на своей странице в Facebook.