Российский журналист: в «Барысе» случился самый настоящий слив
Российский специалист назвал причины спада «Барыса»
Российский спортивный журналист Андрей Юртаев высказал свое мнение касательно неудачного выступления астанинского «Барыса» в регулярном чемпионате континентальной лиги.
«Когда мне говорят, что в какой-то команде игроки сливают тренера, я обычно отвечаю, что такого не бывает. Потому что у всех бонусы за личную статистику, всем подписывать новые контракты и сливать тренера - себе дороже.Но в "Барысе" в этом сезоне случился самый настоящий слив. Не знаю, что там не поделили Корешков и легионеры, но в какой-то момент они просто бросили играть. По уму, конечно, выгонять надо игроков, потому что, ну извините, даже Майкл Джордан слушал тренера. Не факт, что Евгений Корешков - это Фил Джексон, но и Найджел Доус далеко не Леброн пока что», - написал журналист на своей странице в Facebook.
Принимая во внимание низкие спортивные показатели казахстанского клуба в КХЛ сезона 2017/2018, попечительский совет решил уволить главного тренера «Барыса» Евгения Корешкова и назначить исполняющим обязанности главного тренера Галыма Мамбеталиева.
«А руководство встало на сторону игроков, и тоже понятно, почему. Потому что им всем раздали гражданство, и если их теперь выгонять, то некому будет играть за сборную. Ну ок. У вас меньше десяти матчей до конца регулярки, у вас теперь нет тренера, и вы проигрываете даже "Югре". Спасибо и до свидания. Пусть дальше вас тренируют сами игроки. Одним конкурентом на Востоке меньше», - подытожил Юртаев.
3 января «Барыс» проиграл слабейшей команде Восточной конференции «Югре» из Ханты-Мансийска, потерпев шестое поражение кряду
В настоящий момент «Барыс» c 63 баллами идет на 10-м месте Восточной конференции, находясь вне зоны плей-офф.