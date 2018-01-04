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Cамолет пропал с радаров в США 

4 января 2018, 11:14

Сколько людей было на борту пропавшего самолёта, в настоящий момент не известно.

Легкомоторный пассажирский самолёт пропал с радаров во время полёта над Мексиканским заливом у южного побережья США, сообщает Life.ru.

Как сообщается, самолёт вылетел из аэропорта Уили Пост и направлялся в Джорджтаун, штат Техас.

Береговая охрана направила в район техасского города Фрипорт спасательные самолёты и корабль. По мнению спасателей, если пассажирский борт потерпел крушение, то оно могло произойти именно там.

Сколько людей было на борту пропавшего самолёта, в настоящий момент не известно.


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