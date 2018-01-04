Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,73 (-0,56), EURKZT_TOD - спрос 399,50, CNYKZT_TOD = 51,1911 (-0,0289)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 332,73 тенге за доллар (-0,56 тенге), объем торгов - 55 300 тыс. USD (+9 400 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 399,50 тенге за евро при отсутствии предложения.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 51,1911 тенге за юань (-0,0289 тенге), объем торгов - 900 тыс. юаней (+800 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.