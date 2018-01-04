К эффективной модели судебного разбирательства

Дина Амирова

В преддверии Дня Независимости в редакции «Юридической газеты» состоялся «круглый стол» на тему: «Формирование эффективной модели судебного разбирательства», в котором приняли участие видные представители юридического сообщества республики и практики из судебной и правоохранительной сфер.

Как известно, 16 декабря 1991 года был принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». 26 лет назад, когда Казахстан только обрел независимость, много из того, что достигнуто сегодня страной, было в мечтах и планах. Сегодня перед нами стоят новые амбициозные цели - вхождение Казахстана в 30 наиболее конкурентоспособных стран мира и создание эффективной национальной судебной системы, соответствующей велениям нового времени.

Как отметила модератор мероприятия, главный редактор «Юридической газеты» Диляра Тастемир, поясняя выбор темы встречи, судебное разбирательство является кульминационным моментом, центральной стадией любого гражданского, уголовного, административного процесса, где видна работа всех правоохранительных органов и с наибольшей полнотой проявляются все принципы судопроизводства.

- Судебная система является зеркалом нашей действительности, демонстрирующим, какие проблемы в настоящее время волнуют людей. Именно в суд обращаются граждане за защитой своих конституционных прав и свобод, о чем свидетельствуют данные статистики. С момента обретения нашим государством независимости в судебной системе, как и во всех сферах нашей жизни, произошли глобальные перемены. Сегодня мы в общем диалоге попытаемся определить необходимые критерии и факторы, определяющие эффективность судебного разбирательства, - сказала Д. Тастемир.

Декан юридического факультета Казахского национального университета им. аль-Фараби Даулет Байдельдинов обратил внимание участников встречи на тот факт, что с момента обретения независимости инициатором всех правовых реформ в стране выступал Глава государства Нурсултан Назарбаев. Елбасы не раз подчеркивал, что без четкого функционирования судебной системы немыслимо создание правового государства.

- Давайте обратимся к истории. Я помню, как в ноябре 1990 года был принят закон о судопроизводстве в Казахской ССР, что ознаменовало период формирования суверенного Казахстана. Как раз тогда командно-административный подход, характерный для советского строя, когда партийная номенклатура решала большинство судебных вопросов, сменился новым, прогрессивным подходом, в основе которого был постулат о независимости судей. Также памятен момент подписания Конституции 1995 года, когда внутри судебной системы происходили серьезные изменения, связанные с формированием рыночных отношений, в результате чего в ней сложилась четкая вертикальная власть. Позже, по мере необходимости и возникновении новых тенденций появлялись новые специализированные суды (ювенальный, административный), - рассказал Д. Байдельдинов.

Также он напомнил, что первый Президент принимал личное участие практически на всех съездах судей, а на VII Съезде был принят Кодекс судейской этики, также инициированный Елбасы.

Зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин Института истории и права КазНПУ им. Абая, заслуженный работник МВД Бахытжан Толеубекова рассказала о некоторых основополагающих элементах судебной структуры.

- Вся пирамида правовых институтов, на вершине которой находится суд, построена для создания надлежащих условий для беспристрастного, объективного и справедливого вынесения решения по существу рассмотрения дела для разрешения того или иного конфликта. За эти годы нами накоплен определенный опыт, который содержит много плюсов и минусов. Так, отдельные предписания закона можно сегодня поправить или сделать их более гибкими и совершенными. Но наша задача состоит не столько в этом, сколько в возможности увидеть тот огромный позитив, который новый вариант прочтения репрессивных отраслей права в виде УК и УПК сегодня нам предоставлен.

Частный аспект, частный интерес уголовного права и уголовного процесса ранее был представлен довольно узко - однако сегодня данная сфера расширяется, основанием для чего стала возможность реализации отстаивания частных интересов. Так, к примеру, в нашу жизнь вошла медиация - отличная, прекрасная система, поскольку в стране, где проживают свыше 18 млн. человек, устраивать судебные разбирательства из-за мелких конфликтов вроде украденной курицы - огромные затраты с точки зрения времени суда и нравственных издержек граждан. Расширение платформы гражданской позиции и увеличение способов отстаивания интересов означает то, что сфера классической репрессии сужается, также это является несомненным плюсом для построения полноценного гражданского общества. Конечно, страны классического капитала институт медиации уже давно опробовали, а нам пришлось довольно долгое время в него вникать, но он однозначно полезен и будет развиваться в дальнейшем.

Далее - применение согласительного производства, института процессуального соглашения также является позитивным фактором. Хочу напомнить, что известнейший советский специалист в области уголовного процесса Лидия Корнеева в свое время попала под угрозу исключения из партии за высказывание об ужесточении борьбы с наркоманией и алкоголизмом, так как считала, что иначе общество придет к очень печальному результату - через какое-то время в каждой десятой семье будет человек, пораженный этими недугами. Партийная номенклатура обвинила ее во всех смертных грехах, хотя она всего лишь хотела предупредить о необходимости разработки и применения реабилитационных мер. Сегодня об этом мы говорим открыто. Всегда нужно корректировать социальную среду, ведь преступник не с потолка к нам упал, его поведение - это результат наших социальных и правовых ошибок. Поэтому можно считать подвигом Главы государства подписание моратория на смертную казнь, который подчеркивает значение нравственных аспектов в правоприменении. Даже при совершении тяжкого преступления можно и нужно найти аспекты для менее жестокого наказания. Уйдя с репрессивного пути, наша судебная система достигла большого прогресса. Теперь, с введением понятий об уголовном проступке и правонарушении, оступившийся человек не станет изгоем, а сможет удержаться от дальнейшего падения, - сказала Б. Толеубекова.

В свою очередь, прокурор Управления прокуратуры г. Алматы Олег Горохов отметил важность последних изменений ст. 83 Конституции РК, Закона о прокуратуре.

- Прокуратура теперь в основном занимается досудебным расследованием, надзорные функции остались только у Генеральной прокуратуры, которая уполномочена выносить кассационные протесты в суд. Среди положительных изменений - передача следственным судьям многих полномочий. Необходимо напомнить, что сегодня значимость следственного судьи видится именно как юрисдикционного судебного органа, не связанного с непосредственными функциями по расследованию преступлений и уголовных проступков, но обеспечивающего законность процессуальных действий должностных лиц органов уголовного преследования и рассматривающего жалобы на их действия, - сказал он.

Также О. Горохов отметил, что действующим УПК, помимо введения института следственного судьи, предусмотрены и другие новеллы, к которым можно отнести ликвидацию доследственной проверки заявлений и сообщений о преступлениях; учреждение института сообщения лицу о подозрении; отказ от института возвращения судом дел на дополнительное расследование; введение института соглашений; введение понятия «разумный срок»; введение института «депонирования показаний».

Председатель районного суда № 2 Ауэзовского района г. Алматы Ербол Тулеев подчеркнул, что действующий ГПК фундаментально улучшил правовое поле страны и внес значимый вклад в обеспечение верховенства закона. Кроме того, он отметил, что при сохранении всех современных базовых правовых институтов, введены в действие серьезные изменения. Так, осуществлен успешный переход от пятизвенной к трехзвенной судебной системе, что позволило упростить процесс рассмотрения дел, повысило его эффективность, сделало более понятным для простых граждан. Также введен новый порядок рассмотрения инвестиционных споров, нацеленный на улучшение инвестиционной привлекательности страны, расширены возможности применения информационных технологий в гражданском судопроизводстве.

- Нашу судебную систему сегодня вполне можно назвать самой прогрессивной на территории СНГ. Сейчас на все сто процентов работает система АВФ по республике, все процессы в судах абсолютно открыты и прозрачны. Следующим шагом стала цифровизация и открытие Ситуационного центра, через который идет постоянный мониторинг и контроль за судебными процессами в любом регионе страны. Упрощенное производство ускоряет ведение дел. Также с июля текущего года запущен пилотный проект по электронному судопроизводству, благодаря которому значительно сокращен бумажный документооборот. В нашем суде за 11 месяцев этого года рассмотрено свыше трех тысяч дел в приказном производстве. Работает институт медиации, в подмогу ему подключили судебную медиацию. С августа действует проект о введении исполнительной нотариальной надписи. Могу с гордостью отметить, что мы в лидерах по внедрению исполнительной нотариальной надписи, за это время более четырех тысяч дел разрешено нотариусом, из них обжалованы всего три. Таким образом, суды разгружаются для более сложных категорий дел, соответственно, повышается эффективность правосудия, - рассказал он.

Также участники «круглого стола» обсудили вопрос кадровой подготовки судей и проблему юридического образования в целом. Е. Тулеев рассказал, что в целях реализации Плана нации «100 конкретных шагов» недавно открылся Международный финансовый центр в Астане, который является финансовым хабом для стран Центральной Азии, республик Закавказья, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы. МФЦА будет располагаться на территории ЭКСПО-2017 и использовать современную инфраструктуру и передовые технологии. Для подготовки кадров для работы в нем Верховным Судом и программой «Болашак» на полугодовую стажировку в Лондон направлены судьи. На следующий год планируется отправка судей для стажировки и получения второго образования по британскому образцу, к чему судьи готовятся уже сейчас.

Д. Байдельдинов отметил, что для работы в МФЦА его сотрудник должен иметь определенный уровень подготовки. Для дальнейшего совершенствования его образования эксперт считает более целесообразным пригласить профессуру из Англии и создать образовательную базу на месте, в РК.

Что касается вопроса качества юридического образования, то эксперты сошлись во мнениях о том, что стандарты юридического образования должны разрабатывать государственные вузы, кроме того, только они имеют право выдавать учащимся дипломы государственного образца. Также Б. Толеубекова обратила внимание участников встречи на тот факт, что когда стандарты разрабатывают частные вузы, то страдает качество подготовки студентов.

- К примеру, программой определено 90 часов на рассмотрение и изучение уголовного и гражданского процессов, при этом практически нет часов на прокурорский надзор. В результате возникают огромные пробелы в знаниях. Нет четко выработанного комплекса владения юридическими дисциплинами. К тому же сегодня быстро развиваются электронные сервисы в судебной системе и правоохранительных органах. Поэтому необходима разработка учебного курса по изучению данных сервисов и включение ее в курс преподаваемых дисциплин.

Подводя итоги встречи, участники отметили, что с учетом всех плюсов и минусов наша судебная система развивается более динамично, чем в других странах СНГ. Кроме того, благодаря инициативам Президента РК и активному сотрудничеству на всех уровнях государственной власти, у нее есть богатый потенциал для дальнейшего развития и новых свершений для укрепления независимости Казахстана.