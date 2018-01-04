Штраф вместо лишения свободы

Михаил Гусев,

судья Петропавловского

городского суда

Действующий Уголовный кодекс РК реализует задачи по гуманизации уголовного права и снижению тюремного населения, предоставляя в качестве санкций ряд мер наказания, альтернативных реальному лишению свободы. Судебная практика показывает: кратный штраф за взяточничество как альтернативная мера наказания успешно работает на благо общества.

За девять месяцев 2017 года Петропавловским городским судом альтернативные реальному лишению свободы меры наказания назначены 217 осужденным. Это 53 процента от общего количества осужденных лиц.

Среди прочих альтернативных мер наказания 22 гражданина были приговорены к штрафу. Общая сумма назначенных уголовных штрафов составила почти 200 млн тенге.

Стоит отметить, наказание в виде штрафа как альтернативное реальному лишению свободы сегодня широко применяется за совершение коррупционных преступлений. К примеру, Петропавловским городским судом осуждены уже бывшие директор Северо-Казахстанского областного филиала «Национальная компания КазАвтоЖол» Ж. и руководитель АО «К-Дорстрой» Р.

Как установил суд, в мае 2015 года Ж. как директор филиала нацкомпании заключил договор с подрядчиком АО «К-Дорстрой» на осуществление госзакупки на сумму более пяти миллиардов тенге. Подрядчик должен был выполнить ряд ремонтных работ на автодорогах «Жезказган - Петропавловск» и «Щучинск - Кокшетау - Петропавловск».

Уже после подписания акта приемки работ Ж. узнал о том, что подрядчик сделал далеко не все из того, что следовало. Так, не была установлена смотровая эстакада и беседка на площадке отдыха в Кызылжарском районе, а также перильные ограждения по краям автодороги в направлении КП «Южный». Сумма невыполненных работ превышала восемь миллионов тенге. Ж. предложил директору «К-Дорстрой» Р. сокрыть невыполненные работы, а за содействие в этом назначил сумму в два миллиона тенге. Р. принял предложение.

В результате комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области, заказчик и подрядчик были задержаны за получение и дачу взятки.

В суде подсудимый Ж. вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК РК, признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, просил назначить ему альтернативное наказание в виде штрафа. Подсудимый Р. также полностью признал вину в предъявленном ему обвинении, в содеянном чистосердечно раскаялся. С ним было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Приговором Петропавловского городского суда Ж. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК РК, ему назначено наказание в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки - 120 млн тенге, с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать определенные должности, связанные с осуществлением государственных функций, в государственных органах и на государственной службе. С учетом содержания осужденного Ж. под стражей сумма штрафа приговором суда снижена на один миллион тенге.

Р. приговором Петропавловского городского суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК РК. Ему назначено наказание в виде штрафа равного тридцатикратному размеру взятки, что соответствует 60 млн тенге, с конфискацией имущества, находящегося в его собственности, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с осуществлением государственных функций, в госорганах и на госслужбе.

Еще один пример из судебной практики. Как установил суд, бывший инспектор группы по учету и контролю за административной практикой батальона дорожно-патрульной полиции УВД г. Петропавловска В. совершил коррупционное преступление средней тяжести против интересов государственной службы и государственного управления. За взятку в 30 тыс. тенге он пообещал нарушителю посодействовать в выдаче автомобиля со штрафной стоянки. Владелец автомобиля, находясь в безвыходном положении, зная о том, что срок действия временного удостоверения, выданного ему взамен изъятого водительского удостоверения, истекает и он не успевает транспортировать машину домой, на незаконные требования В. был вынужден согласиться. При этом для предотвращения уголовного правонарушения - дачи взятки должностному лицу, он добровольно обратился в Антикоррупционную службу по Северо-Казахстанской области.

Непосредственно после получения взятки В. был задержан с поличным.

Подсудимый В. свою вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговором Петропавловского городского суда В. признан виновным по ч. 1 ст. 366 УК РК, ему назначено наказание в виде штрафа в размере пятидесятикратной суммы взятки, что соответствует 1 250 000 тенге, с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с выполнением государственных функций.

При назначении наказания, выбирая между лишением свободы и штрафом, суд учитывает реальную возможность подсудимого оплатить штраф.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, в 2016 году кратные штрафы за коррупционные преступления судами РК назначены 372 лицам, что составляет 73 процента от общего числа осужденных за взяточничество. Общая сумма назначенных штрафов превысила 2 млрд 133 млн тенге.

Всего же по итогам минувшего года 74 процента осужденных по республике приговорены к альтернативным лишению свободы видам наказания. В результате наша страна улучшила свой рейтинг по индексу «тюремного населения», переместившись, по данным на 1 января 2017 года, с 55-го на 68-е место в мире. И, конечно, государство получило пополнение бюджета на благо общества.

Очевидно, что новые подходы, реализуемые в рамках модернизации правовой политики нашего государства, успешно работают.