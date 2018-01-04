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Айжан Байзакова рассказала, что с ней происходило в СИЗО

4 января 2018, 11:26

Девушка опровергла слухи об изнасиловании и избиении.

Блогер и оскандалившаяся ведущая ночного клуба рассказала на видео, почему сильно похудела и что в СИЗО ее никто не трогал.

"Насчет того, что меня избили и изнасиловали, это неправда. Мне все говорят, что я ужасно похудела. Это потому, что я очень много думала. Меня пожирали мысли, поэтому я сейчас критично худая. Но я наберу вес и приведу себя в порядок, дело времени. Все нормально. Там меня никто не трогал", — сказала она.

Напомним, Айжан Байзакова 17 декабря провела в ночном клубе конкурс на раздевание среди девушек. В суде пояснили, что тем самым она проявила "неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц". По словам полиции, девушку привлекли к ответственности за проведение в общественном месте мероприятия с нарушением общественного порядка и этических норм.
По условиям конкурса, приз в 50 тысяч тенге был обещан полностью обнажившейся девушке. В соцсетях появилось видео с этого вечера, где в кадре фигурирует голая девушка, а Байзакова призывала других присоединиться. На следующий день на странице певца из дуэта "Нур-Мукасан" Мукасана Шахзадаева появилось видео, на котором более десяти мужчин просят обратить внимание на воспитание девушек.

После этого Айжан Байзакову арестовали на трое суток. Из спецприемника она вышла 29 декабря.

Фото с сайта diapazon.kz


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