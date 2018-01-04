Цифровизация правовой системы - шаг в будущее

Мухамеджан Пакирдинов,

Вице-Президент Казахстанской

криминологической

ассоциации, к.ю.н.

Во все времена общество мечтало построить справедливую, прозрачную и удобную судебно-правовую систему, которая в короткие сроки разрешала бы конфликтные ситуации, возникающие как между гражданами, так между ними и государственными, общественными учреждениями. Казахстан, взявший твердый курс на создание правового государства, прилагает конкретные усилия по модернизации судебно-правовой системы.

Сегодня перед Казахстаном поставлена задача по вхождению в 30-ку самых развитых стран мира, которая требует нового инновационного развития и ускоренного технологического обновления. Вопросам обеспечения верховенства закона Президент РК Н. Назарбаев уделил особое внимание в Плане нации «100 конкретных шагов». В Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства особо подчеркнул важность цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества.

С помощью электронных технологий судебная система страны в последние годы сделала много для достижения главной цели правосудия - установление истины и справедливости при рассмотрении судебных дел.

Во исполнение указания Главы государства судами принимаются меры по цифровизации своей деятельности. Большой шаг в этом направлении сделан главным судебным органом страны. В сентябре текущего года Президент страны лично ввел в действие Ситуационный центр Верховного Суда, который отныне в электронном формате собирает необходимую информацию о состоянии судопроизводства в республике. Следует отметить, что на создание центра не были затрачены бюджетные деньги, поскольку он был создан за счет внутренних резервов и экономии денежных средств Верховным Судом. Он позволяет вести круглосуточный сбор и анализ актуальной судебной информации, поступающей из 370 судов страны более чем по 700 показателям. Ситуационный центр отслеживает ход проведения процессов во всех судебных залах республики. Это позволяет максимально быстро выявлять все случаи некорректного поведения в суде, в том числе несущего угрозу участникам судебного процесса. Работа центра направлена на оперативное выявление и исправление возможных сбоев в графике работы судов. Фактически это новое практическое цифровое решение по обеспечению защиты прав граждан при отправлении правосудия. Цифровизация судебной деятельности существенно упростила работу судов и заметно сократила сроки рассмотрения судебных дел. Судьи на деле быстро оценили преимущества «Электронного правосудия» и, главное, в этом убедились граждане республики, которые осознали, что электронные технологии экономят их время и делают судебную систему прозрачной и доступной. Так, в результате установления видеокамер в зданиях изоляторов временного содержания отпала необходимость в конвоировании заключенных на судебное заседание. Конечно, по большим и сложным резонансным делам уголовные дела рассматриваются в прежнем режиме, то есть с этапированием подсудимых в судебное заседание.

Установленные в центре мониторы позволяют в режиме онлайн наблюдать за судебными процессами практически во всех залах суда Казахстана. Если какой-то процесс не начинается вовремя, тогда автоматически включается аудиовидеофиксация и специалисты Верховного Суда начинают выяснять причину задержки судебного процесса, обязательно происходит реагирование.

Остановить запись или сделать монтаж видео, по словам специалистов, технически невозможно. После завершения каждого процесса видеосъемка сохраняется на сервере. В соответствии с требованиями законодательства участники процесса вправе запросить копии на диске или получить индивидуальный доступ к серверу, чтобы самостоятельно посмотреть запись. Такая практика, как установка камер в зале суда, дисциплинирует всех участников процессов, включая судей и подсудимых.

С начала 2017 года судами используется электронный сервис мобильный «Судебный кабинет», который преимущественно рассчитан на гражданские процессы и позволяет лично не присутствовать на заседаниях. Возможности мобильного «Судебного кабинета» позволяют дистанционно отслеживать все процессы по прохождению дела. Есть список слушаний дел, календарь судебных заседаний, а также можно оперативно знакомиться с судебными документами. Граждане могут принять участие в судебном процессе, используя современные гаджеты, не выходя из дома, офиса, достаточно установить приложение на мобильный телефон и в нужный момент выходить на связь. На сегодня зарегистрировано более 180 тыс. пользователей сервиса «Судебный кабинет». Ежегодно на сайтах судов выкладывается в свободном доступе более одного миллиона дел. Количество посещений сайта Верховного Суда составляет порядка 150 тыс. в месяц.

Создание Ситуационного центра Верховного Суда позволило оперативно в режиме онлайн отслеживать состояние судопроизводства в стране и даже проводить криминологические исследования преступников, что несомненно заинтересует ученых и практических работников правоохранительных и судебных органов. Так, специалисты Ситуационного центра имеют возможность определить средний возраст преступника, его пол, образовательный уровень и состояние криминогенности регионов республики. Действовавшая ранее автоматизированная информационно-аналитическая система судебных органов РК «Төрелік» и другие информационные системы судебных органов интегрированы в работу ситуационного центра. Реализуемые Верховным Судом информационные проекты достигли высоких показателей. Так, на сегодняшний день доля заявлений, поданных в электронном виде, составляет 91 процент. Это позволило отказаться от использования документов на бумажных носителях в объеме порядка 66 миллионов листов только с начала этого года. Кроме того, все судебные решения, а это более одного миллиона судебных актов, доступны для населения через интернет-ресурсы судов. Это показатель полной открытости и прозрачности работы судебной системы.

В настоящее время в вопросах развития «Электронного правосудия» Казахстан лидирует среди стран СНГ.

Сейчас Ситуационный центр занимает большой зал в Верховном Суде с мониторами во всю стену и работа его будет в дальнейшем совершенствоваться.

Одновременно и Генеральная прокуратура РК как высший надзорный орган страны поставила перед собой важную цель - сделать уголовный процесс с момента досудебного расследования до рассмотрения дел в судах более открытым, прозрачным и удобным для всех. За реализацию этих задач в Генеральной прокуратуре взялись неравнодушные сотрудники и профессионалы своего дела.

В июле 2016 года по инициативе бывшего Генерального прокурора, а ныне Председателя Верховного Суда РК Жакипа Асанова образована рабочая группа, в которую вошли руководители и сотрудники надзорного ведомства. Руководство группой и ее координация возложена на заместителя Генерального прокурора Марата Ахметжанова.

Определенные наработки для реализации поставленной цели уже имелись. В 2011-2012 годах в Казахстане была внедрена электронная регистрация всех заявлений и сообщений о преступлениях (КУЗ), с 2015-го заработал Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Сегодня регистрация в нем служит началом уголовного процесса.

Вместе с тем судебная система «Төрелік» и ЕРДР функционировали отдельно друг от друга. В результате данные следствия не передавались в судебную базу. Отсутствовала и обратная связь. Приходилось черпать информацию вручную, что отнимало, как правило, много времени и ресурсов.

Интеграция аналитической информационной системы суда «Төрелік» и органов прокуратуры ЕРДР позволила Верховному Суду и Генеральной прокуратуре дать старт новому совместному проекту «Заңдылық». Его разработчиками внедрены программные новшества, которые предотвратят нарушения требований Уголовного кодекса как прокурорами, так и служителями Фемиды при рассмотрении дел в судах первой инстанции. Внедрена также база данных приговоров и позиции гособвинителей с возможностью автоматизации получения аналитических отчетов, отображения судебной практики по той или иной категории дел.

По словам Ж. Асанова, ожидается существенное улучшение качества уголовного правосудия за счет устранения ошибок при применении норм Уголовного кодекса. К примеру, за десять лет по протестам прокуроров отменено и изменено 24 тыс. приговоров. Как минимум, 60 процентов из них можно было бы не допускать. Есть ошибки и прокуроров. Среди них выделяются несколько. Во-первых, не всегда учитываются смягчающие и отягчающие обстоятельства дела. Во-вторых, неправильно определяется тяжесть предыдущих или совершенных подсудимым преступлений. В-третьих, не засчитываются сроки содержания подсудимого под стражей при определении окончательного наказания и другие. Ожидается, что до Верховного Суда будут доходить только те дела, по которым имеются серьезные вопросы по квалификации или дела со спорными доказательствами, уменьшатся жалобы от участников процесса. Только за один год Генпрокуратурой было рассмотрено более двух тыс. жалоб, а Верховным Судом - в два раза больше. Здесь главное, что у прокуратуры и суда общие цели - досконально разобраться по каждому делу, чтобы по нему был вынесен законный и справедливый судебный акт. Прозрачность этого процесса только усилит гарантии защиты прав людей, а система как раз сделает уголовный процесс более доступным.

Также будет устранен ненужный документооборот, что позволит снизить нарушения, связанные с ведением и учетом уголовных дел. Сформируется единая судебная практика по конкретным категориям дел. Судьи смогут увидеть положение дел в других регионах, какое и по каким делам назначается наказание. Повысятся оперативность и качество аналитических данных о состоянии дел в системе уголовного правосудия. Последнее больше поможет в решении ведомственных задач и в оптимизации существующих процедур. Ведь работа на местах по старинке в основном сводилась к показателям и многочисленным отчетам.

Предлагаемые меры освободят нижестоящих прокуроров от необходимости писать множество аналитических справок. За год прокуратуры областей направляли порядка 720 обобщений и анализов в Генеральную прокуратуру. В целом по республике на этой работе были задействованы свыше 600 сотрудников. Теперь они больше сосредоточатся на интересах людей, лучше будут вникать в дела, досконально в них разбираться, участвовать в судебных процессах. С помощью программы «Заңдылық» сотрудники Генеральной прокуратуры смогут в кратчайшие сроки получать любую нужную информацию. Сейчас проходит запуск данной системы, ее тестирование в пилотном режиме. Окончательный ввод в эксплуатацию был осуществлен в июле 2017 года. Важным продолжением этой работы стало дальнейшее совершенствование и оптимизация уголовного процесса, перевод дел в электронный формат. В рамках реализации поставленных в Послании задач актуальность данного вопроса возросла, как никогда.

Будет обеспечена прозрачность процесса, сократится время ожиданий. Сегодня на расследование уголовных дел уходят месяцы, что вызывает обоснованное недовольство граждан, вовлеченных в орбиту уголовного преследования. Даже по ускоренному процессу у нас затрачивается в среднем 40 дней. Хотя преступник пойман за руку, есть очевидцы, но расследование длится 15 дней. Плюс три дня дело изучает прокурор и до 20 суток - судья.

Сейчас за основу берется передовой международный опыт. К примеру, в Саудовской Аравии, где побывали сотрудники Генпрокуратуры, расследование большинства дел заканчивается в течение двух дней. В этой стране перешли на электронные уголовные дела девять лет назад, при этом сократили сроки расследования на 80 процентов. Там Генеральный прокурор может через информационную систему отслеживать ход расследования дел. Естественно, зная это, следователь будет дисциплинирован. Работа становится прозрачной, а процесс - открытым.

Успешный опыт правоохранительной реформы в Грузии также был связан с переходом в 2011 году на электронный формат уголовного дела. Сегодня изучаются наработки и других стран, достигших в этих вопросах существенных результатов. Среди них Южная Корея, Сингапур, Эстония и другие.

Пилотный проект «Е-уголовное дело» запущен прокуратурой по линии Комитета государственных доходов в Астане и Карагандинской области. При этом особое внимание уделено информационной безопасности новых систем. Кроме того, все действия сотрудников будут «логироваться» и их невозможно будет удалить из системы.

Также в перспективе планируется все кабинеты допросов в органах уголовного преследования оборудовать видеокамерами. Постоянное онлайн-транслирование следственных действий с выходом отдельного канала в прокуратуру позволит предотвратить факты недозволенных методов ведения следствия, в том числе пытки. Оснащаться видеорегистраторами будут и сотрудники, которые выезжают на задержание, проводят изъятие вещественных доказательств. Усиливается роль и дежурных прокуроров в зданиях ОВД. Их кабинеты оборудуются необходимыми информационными базами. Без направления дел в прокуратуру они на месте будут изучать все обстоятельства, незамедлительно реагировать на нарушения. С 15 февраля эти новшества реализуются в пилотном режиме в двух РОВД Акмолинской области и в столице. Как показала практика, действующий порядок намного упростил работу правоохранительных органов. Это позволит сократить бюрократию.

15 ноября текущего года на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности».

Законопроект можно разделить на два блока. Первый усиливает защиту прав человека, второй направлен на экономию процесса. К новеллам в пользу прав человека отнесены - сокращение сроков задержания граждан без санкции суда с 72 до 48 часов, а несовершеннолетних до 24 часов; сокращение оснований применения меры пресечения в виде ареста по экономическим преступлениям; обязанность уведомления граждан о проведенных в отношении них негласных следственных действий, расширение полномочий адвокатов по внесению ходатайств и сбору доказательств.

Законопроект предусматривает поправку, обязывающую следователя вести дело лишь в том объеме обвинения, по которому оно изначально зарегистрировано. В противном случае, прокурор либо суд будут прекращать такие дела.

К поправкам, способствующим экономии уголовного процесса, отнесены внедрение института приказного производства и перевод дел на электронный формат. Очевидные, несложные дела, где нет сомнений в виновности лица, добыто достаточно доказательств и потерпевший не возражает, будут вестись в порядке приказного производства. Весь процесс от момента регистрации до вердикта суда по таким делам займет в среднем десять дней. Цифровизация же уголовного процесса позволит отбросить волокиту, так как необходимые справки и согласования можно будет получить в электронном виде, не выходя из кабинета, а также исключит факты утери и фальсификации материалов.

Модернизация уголовного, а также административного процессов и перевод их в электронный формат - один из основных приоритетов работы прокуроров на текущий год. Переход на электронно-цифровой режим станет важным фактором укрепления доверия населения, обеспечит решение задач, поставленных в Послании Президента.

В настоящее время в пилотном режиме в шести областях страны в электронном формате расследуется более 400 дел, получено порядка 200 электронных санкций. Электронные технологии, разработанные Генпрокуратурой, не потребовали дополнительных средств из бюджета.

Зарубежные эксперты единодушно отмечают, что Казахстан уже имеет инфраструктуру для успешного внедрения цифровых решений судебно-правовой системы. Новые требования неизбежно потребуют постепенного улучшения данной инфраструктуры. Цифровизация - это долгосрочный процесс, он требует постоянного обновления, новых инноваций. Казахстан - на верном пути.