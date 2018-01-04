Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Мужчина нарядился в медсестру ради изнасилования беременной женщины

4 января 2018, 11:28

Он был задержан.

В Риме мигрант из Сомали облачился в одежду медсестры, чтобы проникнуть в родовое отделение и изнасиловать женщину, пишет газета La Stampa,

38-летний мужчина по имени Али Абделла украл форму медсестры со склада больницы Сант-Эугенио. Переодевшись, 31 декабря он проник в палату, где находилась 43-летняя беременная женщина, готовившаяся к родам. Мужчина начал трогать ее и мастурбировать, женщина закричала. На помощь ей пришли две медсестры и врач, которые вызвали полицию.

Мужчина был задержан. Его обвиняют в сексуальном насилии и краже. На вопрос, зачем накануне Нового года он проник в больницу, он ответил, что это знает «только Бог». Адвокаты сомалийца попросили направить его на психиатрическую экспертизу, которая состоится 10 января.

Источник: Lenta.ru

Фото: unarussainitalia


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...