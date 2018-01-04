Приглашённый в гости устькаменогорец зарезал двух человек

Горожанин познакомился на автобусной остановке с жителем села Ново-Ульбинка и отправился к нему в гости. Приняв участие в попойке, гость развязал драку и убил своего нового знакомого и одного из сельчан. Его осудили к 18 годам колонии особого режима, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание YK-news.kz.

Как следует из материалов межрайонного суда по уголовным делам ВКО, 35-летний нигде не работающий житель Усть-Каменогорска Марат Кадырханов (имена и фамилии изменены) познакомился на автобусной остановке в районе ТМК с Алексеем Кригиным, проживавшим в селе Ново-Ульбинка. После совместных возлияний на свежем воздухе Кригин пригласил Кадырханова в гости. Приехав в село, новоиспеченные приятели нанесли визит Евгению Сухову, который в компании Олега Ушанова распивал спиртные напитки у себя в частном доме.

Конфликт возник еще на пороге: Сухов не захотел, чтобы Кадырханов разбавил их компанию, и предложил ему убираться восвояси. Взбешенный Кадырханов набросился на хозяина с кулаками. Избитый Сухов ретировался в дом соседки и попросил её вызвать полицию. В это время между оставшимися в доме Сухова гостями разгорелся новый скандал. Началась драка. Кадырханов схватил со стола кухонный нож и бросился на Кригина с Ушановым. Он буквально искромсал обоих мужчин. От множественных тяжелых ранений они погибли на месте.

Через некоторое время в дом зашла супруга одного из погибших — ей сообщили о драке по телефону. Женщина обнаружила в жилище два окровавленных трупа. На диване пьяным сном спал Кадырханов. Позже выяснилось, что перед тем, как лечь спать, он отправил подруге фотографию мертвых тел. Шокированная женщина бросилась звонить в полицию.

Патрульные задержали Кадырханова.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нападение с ножом на двух человек. Суд принял во внимание жестокость и безжалостность, проявленные им при совершении преступления, и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности (колонии особого режима).

Дмитрий Григорьев.

Фото: regnum.ru.