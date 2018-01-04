Шпекбаев прокомментировал нарушения норм законности сотрудниками Антикоррупционного ведомства

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев пообещал, что лично будет контролировать рассмотрение обращений относительно нарушений законности и норм этики сотрудниками АДГСПК. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz.

Глава агентства в посте на своей странице в популярной социальной сети отметил, что с момента регистрации приобрел больше 2 тысяч подписчиков и получил более 100 писем.

«Особо бы выделил письмо, в котором автор поднимает тему недопустимости нарушений законности и норм этики сотрудниками агентства. Заверяю вас, что я лично буду контролировать рассмотрение таких обращений. Для нас чистота собственных рядов - приоритет № 1. Единственное, о чем я вас прошу, быть предельно ответственными. Необходимо излагать конкретные факты: кто, где, когда, при каких обстоятельствах и т. д. В таких вопросах лишней информации не бывает. Если вы столкнулись с фактами подобного рода, смело направляйте обращение на мой электронный адрес alik.shpekbaev@gmail.com», - написал Шпекбаев.

При этом он добавил, что в сообщениях в его адрес содержится много предложений, которые носят конкретный характер.

«Какие-то из них требуют дополнительного изучения, этим уже занимаются наши специалисты. В то же время у меня есть возможность незамедлительно реагировать на отдельные обращения. Результаты рассмотрения будут доводиться до вашего сведения», - подчеркнул руководитель АДГСПК.

Кроме того, по его словам, поступило много писем с просьбами о предоставлении работы.

«Пришло много писем о возможном трудоустройстве в агентство. Чтобы не возвращаться к этому вопросу, хочу напомнить, что поступить к нам на службу можно только в рамках общего конкурса. Не сомневаюсь, что пройти все этапы отбора и доказать свою конкурентоспособность может каждый, кто этого достоин», - отметил Алик Шпекбаев.

Айнур Самедова