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Мажилисмены Пшембаев и Платонов встречаются с жителями Павлодарской области

4 января 2018, 11:58

3 января они посетили среднюю школу села Калкаман, Калкаманский детский дом, врачебную амбулаторию.

С 3 по 12 января 2018 года депутаты Мажилиса Парламента РК Мейрам Пшембаев и Артур Платонов встретятся с населением Павлодарской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.

Так, 3 января мажилисмены посетили среднюю школу села Калкаман, Калкаманский детский дом, врачебную амбулаторию, а также водопроводный участок с. Калкаман города Аксу.

Во время встречи были обсуждены приоритетные вопросы социально-экономического развития региона. В частности, затронули вопросы увеличения заработной платы учителям, необходимости строительства железнодорожного переезда с устройством шлагбаумом в с. Калкаман, а также рассматривались вопросы выделения средств из республиканского бюджета для проведения реконструкции сетей водоснабжения в с. Пограничник.

В рамках рабочей поездки депутаты намерены изучить состояние объектов государственной программы «Нұрлы жол», а также проинформировать граждан о своей законотворческой деятельности.

В ближайшие дни М. Пшембаев, А. Платонов планируют посетить города Павлодар, Экибастуз, Качирский, Майский, Щербактинский районы, а также ряд сельских округов Павлодарской области.


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