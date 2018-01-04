ФК "Кайрат" заявил о чемпионских амбициях

За последние четыре сезона алматинский клуб провел с четырехкратным чемпионом страны "Астаной" 15 очных встреч в трех внутренних турнирах

Футбольный клуб "Кайрат" из Алматы заявил о своих чемпионских амбициях, озвучивая цели на новый 2018 год, пишет Sputnik.

Накануне на тренировочной базе футбольного клуба "Кайрат" прошла встреча, на которой присутствовали председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев, генеральный директор Алишер Апсалямов, главный тренер основной команды Карлос Алос, тренерский и административный персонал, а также почётные ветераны "Кайрата" Куралбек Ордабаев и Михаил Гурман.

Как сообщает официальный сайт алматинского клуба, перед тренерским штабом были озвучены главные задачи на сезон-2018: победа в чемпионате Казахстана и выход в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

"Кайрат" на протяжении советского периода был флагманом казахстанского футбола и единственным клубом из Казахстана, игравшим в Высшей союзной лиге. После развала чемпионата СССР алматинский клуб всего лишь дважды — в 1992-м и в 2004 годах — становился чемпионом Казахстана. В последние четыре года "Кайрат" являлся единственным серьезным оппонентом бессменного чемпиона Казахстана последнего четырехлетия — "Астаны", но заканчивал чемпионскую гонку либо третьим (2014 год), либо вторым (2015-й, 2016-й и 2017 годы).

При этом в личных встречах с "Астаной" в эти четыре года "Кайрат" имеет перевес: в 15 матчах в чемпионате, кубке и суперкубке Казахстана алматинцы семь раз выигрывали, пять раз проиграли и трижды сыграли вничью. Однако все это не мешало "Астане" регулярно выигрывать чемпионат.

В еврокубках "Кайрату" еще ни разу не удавалось пройти квалификацию и пробиться в групповой раунд Лиги Европы и Лиги Чемпионов (в квалификации последнего турнира команда по понятным причинам участвовала лишь однажды, в 2005 году).

Также 3 января административному штату основной команды были представлены новые специалисты по физической подготовке и новый помощник главного тренера, которые прибыли из Испании.

Председатель наблюдательного совета Кайрат Боранбаев отметил, что достижение всех поставленных целей возможно лишь при единой и слаженной работе всего коллектива. К подготовке к новому сезону "Кайрат" приступил в четверг, 4 января: учебно-тренировочные сборы основной команды стартовали на спортивной базе клуба.