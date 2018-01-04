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Украденную фигуру мальчика с памятника голодомору в Астане вернули

4 января 2018, 12:07

Фигуру заменили на новую.

В ноябре 2017 года сообщалось, о том, что с монумента "Жертвам политических репрессий и голодомора «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» была похищена фигура маленького мальчика.

На своей странице в Facebook пользователь Борис Оленев‎ сообщил, что бронзовую фигуру вернули на место, сообщает Zakon.kz.

31 мая 2017 года памятник открыл Президент РК Н. Назарбаев.

Монумент установлен на пересечении проспектов Республики и Абая. Идея об установлении памятника принадлежит Главе государства.

Композиция состоит из скульптурной группы, состоящей из фигур женщины и ребенка, а также «Стены скорби». Автор скульптурной части монумента - Валерий Пирожков.

«Мы собрались, чтобы увековечить народную память, открыть монумент «Ашаршылық құрбандарына ескерткіш» - память павшим от голода казахстанцам. Большевистская коллективизация оказалась жестоким экспериментом, она разрушила вековой уклад жизни аула, были подорваны устои тысячелетней кочевой цивилизации на нашей земле. Все это привело к страданиям миллионов людей», - сказал Н.Назарбаев, выступая на открытии монумента.


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